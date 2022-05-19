В МВД РФ разъяснили положения проекта порядка надзора за соблюдением БДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Разработанный МВД РФ проект порядка надзора за соблюдением безопасности дорожного движения предусматривает использование инспектором ДПС технических средств при определении неисправности автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Предположения, что инспекторы ДПС будут исключительно с помощью органов чувств определять технические неисправности транспортных средств, не прибегая в случае необходимости к средствам измерений, являются произвольным толкованием положений проектируемого порядка", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что эти предположения общественности являются домыслами, не соответствующими действительности.

Ранее были определены автомобили, в которых чаще всего попадаются нетрезвые водители. Так, инспекторы чаще всего останавливали водителей за рулем автомобилей ВАЗ. Нарушения правил дорожного движения владельцы таких машин допускали в 28% случаев.

Также в нетрезвом виде водители садились за руль машин Toyota и Hyundai – 11 и 6% случаев соответственно. Отдельно отмечается ситуация с ДТП на мотоциклах – 43,1% аварий из-за нетрезвых водителей приходятся на ИЖ, 30% – на "Уралы".

