Суд арестовал мужчину, сбившего женщину на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Водителя, насмерть сбившего женщину на севере Москвы, арестовали до 31 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа Головинский районный суд избрал в отношении 49-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 июля 2022 года", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Прокуратура Москвы контролирует расследование данного дела.

Авария произошла 31 мая на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. По информации ГИБДД, водитель, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и сбил женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. В результате ДТП произошло опрокидывание машины.

Находившийся за рулем мужчина рассказал, что не употреблял алкоголь, а автомобиль просто занесло. Он выразил готовность оказать помощь семье погибшей.

