07:35Происшествия
Три человека скончались после ДТП с автобусом в Турции – СМИ
Фото: depositphotos/fransz
Три человека скончались после столкновения автобуса с грузовиком в турецком городе Мерсине. Об этом информирует издание Star.
"После аварии автобус загорелся", – говорится в сообщении.
По информации издания, на место происшествия направили бригады скорой медицинской помощи, жандармерии и пожарной охраны. Три жертвы на момент ДТП находились в автобусе. Остальных потерпевших доставили в медучреждения Аданы и Тарсуса.
Также стало известно, что на территорию аварии прибыл губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан.
Ранее сообщалось, что автомобиль с российскими туристами рухнул в овраг глубиной около 25 метров на Бали. Инцидент случился в округе Булеленг. В транспортном средстве находились четыре человека: трое пассажиров и водитель.
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