Три человека скончались после ДТП с автобусом в Турции – СМИ

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Три человека скончались после столкновения автобуса с грузовиком в турецком городе Мерсине. Об этом информирует издание Star.

"После аварии автобус загорелся", – говорится в сообщении.

По информации издания, на место происшествия направили бригады скорой медицинской помощи, жандармерии и пожарной охраны. Три жертвы на момент ДТП находились в автобусе. Остальных потерпевших доставили в медучреждения Аданы и Тарсуса.

Также стало известно, что на территорию аварии прибыл губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан.

Ранее сообщалось, что автомобиль с российскими туристами рухнул в овраг глубиной около 25 метров на Бали. Инцидент случился в округе Булеленг. В транспортном средстве находились четыре человека: трое пассажиров и водитель.

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