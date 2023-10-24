Шри-Ланка ввела бесплатные визы для туристов из РФ

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В Шри-Ланке одобрили выдачу бесплатных виз для туристов из РФ и ряда других государств. Об этом глава МИД страны Али Сабри написал в соцсети X.

"Кабинет министров одобряет выдачу бесплатных виз для Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда с немедленным вступлением в силу в качестве пилотного проекта до 31 марта", – поделился он.

Ранее министр туризма и земель Харин Фернандо рассказал, что цель такого решения заключается в привлечении больше путешественников из этих стран.

До этого российское диппредставительство в Шри-Ланке не подтвердило информацию об отмене консульского сбора для граждан РФ.

В посольстве уточнили, что правительство островного государства действительно изучает меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию. При этом постановления руководящих органов страны об обнулении консульского сбора нет.

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