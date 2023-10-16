Власти Таиланда продлили безвизовый режим для россиян до 90 дней

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Новое правительство Таиланда продлило безвизовый режим для граждан России с 30 дней до 90 дней. Об этом заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин, передает ТАСС.

"Безвизового периода всего в один месяц может быть недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше. Именно поэтому было одобрено продление срока пребывания в Таиланде для российских туристов", – рассказал тайский премьер.

При этом, по его словам, данная мера является временной. Продленный режим будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Премьер рассчитывает, что сможет встретиться с президентом России в ходе международного форума "Один пояс – один путь", который пройдет в Пекине с 17 по 18 октября.

Продление срока пребывания граждан России в Таиланде является дружественным жестом, указал премьер Таиланда.

Ранее новый премьер-министр государства назвал Россию большим рынком въездного туризма. На Пхукете и в Пханга ему рассказывали, что много россиян приезжает в зимнее время, однако они хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней, сказал Тхависин.

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