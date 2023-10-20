Аналитики рассказали, в каких странах отдыхают россияне в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чаще всего россияне для ноябрьских путешествий выбирают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Индию, Сербию и Китай. Об этом сообщили Москве 24 в "Яндекс Путешествиях".

Сервис провел анализ бронирования билетов на самолеты и поезда, а также отелей. Выяснилось, что самым популярным среди россиян остается внутренний туризм – 68% от всех броней. На втором месте по популярности – дальнее зарубежье (26%), в страны СНГ в путешествие хотят отправиться 6% граждан.

Среди внутреннего туризма самыми востребованными авианаправлениями являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкала, Мурманск, Екатеринбург и Самара. Средняя цена перелета внутри страны в ноябре составляет 12 264,46 рубля.

Также в ноябре россияне выбирают для путешествий азиатские страны. В лидерах российского спроса оказались Китай, Япония, Малайзия, Индонезия и Сингапур. Средняя стоимость авиабилета для зарубежных стран в ноябре составляет 63 735 рублей.

Самыми популярными железнодорожными направлениями для ноябрьских путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Адлер и Сочи. По сравнению с прошлым годом сейчас отмечается рост спроса на поездки в Воронеж, Пермь, Самару, Тюмень, Рязань и Омск. Продажа билетов в эти города выросла более чем на 150%.

Аналитики изучали также данные по бронированию отелей на ноябрь. За рубежом россияне чаще всего бронируют отели в Белоруссии, Турции, Франции, Италии и Таиланде.

В России лидеры по бронированию отелей – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Ставропольский край и Калининградская область.

Ранее эксперты назвали Санкт-Петербург самым красивым регионом России в октябре. На втором месте оказалась Республика Алтай с Телецким озером, "Марсианской долиной", а также с Каракольскими и Мультинскими озерами. На третьем месте – Иркутская область с озером Байкал, Шаман-камнем, Байкальским музеем и Свято-Никольской церковью.

Названы страны, в которые отправятся отдыхать россияне на ноябрьские праздники