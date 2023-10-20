Эксперты назвали Санкт-Петербург самым красивым регионом России в октябре

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Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались самыми красивыми российскими регионами в октябре. Об этом RT сообщили аналитики одного из сервисов путешествий.

В осеннее время эксперты советуют сходить в музеи и парки областных городов – Петергофа, Царского Села или Гатчины. Также туристам стоит обратить внимание на старинные крепости – Копорье, Орешек, Ям и Старую Ладогу, указывают они.



На втором месте топа оказалась Республика Алтай с Телецким озером, "Марсианской долиной", а также с Каракольскими и Мультинскими озерами.

В топ-3 также вошла Иркутская область – аналитики сервиса советуют приехать на озеро Байкал осенью. Здесь же можно увидеть Шаман-камень, Байкальский музей и Свято-Никольскую церковь.

"И, конечно, нельзя не посетить мистический остров Ольхон – излюбленное место не только туристов, но и шаманов", – добавили эксперты.

Затем в рейтинге расположилась Карелия с "Рускеалой", Калининградская область с Куршской косой, а также Адыгея со скалой Чертов Палец.

На седьмое место эксперты поставили Ставропольский край с городом Пятигорском и его достопримечательностями – горой Машук, литературными местами Михаила Лермонтова, а также знаменитым гротом Провал, где герой произведений Ильфа и Петрова Остап Бендер продавал посетителям билеты.

Завершает подборку самых красивых осенних мест России Нижегородская область. Здесь аналитики советуют посетить усадьбу Пушкиных в селе Большое Болдино, встретить закат на Гремячей горе, а также взглянуть на исторический центр Нижнего Новгорода. Наконец, туристы могут приехать в старинный город Городец, заключают эксперты.

Ранее стало известно, что Москва оказалась на втором месте после Санкт-Петербурга в рейтинге самых красивых городов страны. За Северную столицу проголосовали 46% опрошенных россиян, а за Москву – лишь 20%. Третье место в опросе делят Нижний Новгород и Казань, получившие по 6% голосов.

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