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Отели Египта в январе могут снизить цены на 20%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна.

Причиной может стать палестино-израильский конфликт, который отразился на популярности Египта – часть туристов переключилась на другие теплые направления. В связи с этим Египет мог бы привлекать россиян снижением цен.

"Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, у Египта не останется вариантов, кроме как заметно снизить цены. По нашей информации, с января следующего года стоимость отелей в валюте может быть скорректирована на 20%", – заявил Мкртчян.

Он заметил, что египетские гостиницы уже в ноябре стали потихоньку давать скидки, поскольку часть туристов пугает близость страны к зоне военных действий.

Вице-президент АТА добавил, что россияне всегда воспринимали Египет как дешевое направление, однако из-за падения рубля более чем на 50% относительно прошлого года цены туры заметно подорожали.

Мкртчян обратил внимание, что туры выросли в цене примерно на 20–25%. Все дело в том, что львиную долю в стоимости тура составляет авиабилет. Тем не менее авиакомпании не спешили повышать цены сразу вполовину, поскольку значительная часть их расходов происходит в рублях. Со временем перевозчики скорректируют расценки.

Ранее сообщалось, что туры в Египет на новогодние праздники в среднем выросли в цене на 20% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, отели Египта начали вводить большие скидки на проживание, в том числе и в праздничные даты.

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