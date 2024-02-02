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02 февраля, 14:47

Экономика

Банки РФ начали тестировать карты для иностранных туристов

Фото: 123RF/georgerudy

Российские банки начали тестировать карты для иностранных туристов, чтобы те могли совершать безналичные операции на территории РФ. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Сейчас активно ведем работу с заинтересованными банками. Сейчас банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые запуски карт для туристов", – цитирует его "Интерфакс".

Кондратьев также добавил, что в стране надеются на развитие китайских платежных систем. Масштабной задачей ведомства является продвижение РФ как привлекательного туристического направления.

Ранее стало известно, что совершить оплату российской картой "Мир" можно в десяти странах мира. В частности, их принимают на Кубе и в Венесуэле.

Для иностранных туристов выпустят специальную платежную карту

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