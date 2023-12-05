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05 декабря, 20:03

Экономика

Платежная система "Мир" запустила прием российских карт на Кубе

Фото: 123RF/melenansk

Платежная система "Мир" запустила прием своих карт в POS-терминалах на Кубе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК.

Отмечается, что в первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических местах, в частности на Варадеро и в Гаване. Российские туристы могут расплатиться картами "Мир" в отелях, магазинах, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны.

Глава НСПК Владимир Комлев уточнил, что после того, как появилась возможность снимать наличные с карт в местных банкоматах, туристы ждали возможности повсеместно расплачиваться картами на Кубе.

По его словам, планируется, что в ближайшее время будет обеспечен прием карт "Мир" на всей территории Кубы. Расчеты российскими картами проходят по курсу, установленному платежной системой "Мир", который стараются сделать наиболее выгодным, заключил Комлев.

В конце ноября некоторые кубинские магазины и отели начали прием оплаты товаров и услуг картами российской платежной системы "Мир".

В марте несколько банков Гаваны начали принимать карты "Мир". В СМИ добавлялось, что на табло местных банкоматов стала отображаться эмблема платежной системы.

На Кубе банки начали принимать карты "Мир"

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