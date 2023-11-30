Оплата товаров и услуг картами "Мир" стала доступна на Кубе – СМИ

Фото: 123RF/inkdrop

Некоторые кубинские магазины и отели начали прием оплаты товаров и услуг картами российской платежной системы "Мир". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что при оплате в долларах с российской карты применяется курс банка, выпустившего карту. На данный момент подобная возможность доступна в нескольких магазинах в Гаване и курортном Варадеро.

Ранее диппредставитель РФ в Лаосе Владимир Калинин заявил, что некоторые банки страны начали принимать платежи с карты платежной системы "Мир". Посол выразил надежду, что с открытием дополнительных авиарейсов граждане РФ будут чаще посещать это государство.

До этого власти Пакистана выразили готовность обсудить с российской стороной использование в стране карт платежной системы "Мир", а также переход на нацвалюты во взаиморасчетах.

Во Вьетнаме начали принимать карты платежной системы "Мир"