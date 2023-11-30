Банки Лаоса начали принимать карты "Мир"

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Некоторые банки Лаоса теперь принимают платежи с карты российской платежной системы "Мир". Об этом рассказал диппредставитель РФ в Лаосе Владимир Калинин.

"По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты МИР, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме", – цитирует его РИА Новости.

Он также назвал неоправданным тот факт, что Лаос, будучи самобытной и дружелюбной страной, пока недостаточно известен как потенциальное туристическое направление для россиян. Посол выразил надежду, что с открытием дополнительных авиарейсов граждане РФ будут чаще посещать это государство. Дипломат напомнил, что 2024 год объявлен в Лаосе годом туризма.

Ранее посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали рассказал, что власти его страны выражают готовность обсудить с Москвой использование карт платежной системы "Мир", а также переход на нацвалюты во взаиморасчетах. Подобные вопросы поднимаются в том числе и на уровне многосторонних организаций, например, ШОС, уточнил дипломат.

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