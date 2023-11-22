Пакистан готов обсудить с Россией использование карт "Мир" – посол

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Власти Пакистана выражают готовность обсудить с РФ использование в стране карт платежной системы "Мир", а также переход на нацвалюты во взаиморасчетах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на нового посла Пакистана в России Мухаммада Халида Джамали.

Он отметил, что данные вопросы обсуждаются в том числе и на уровне многосторонних организаций, например, ШОС. По словам Джамали, Исламабад готов рассмотреть все варианты, которые могут стимулировать рост расчетов и дать импульс торговле между двумя странами.

Посол подчеркнул, что Пакистан открыт для всех предложений от российских коллег, выгодных обеим сторонам.

Ранее Мухаммад Халид Джамали сообщил, что Пакистан подал заявку на вступление в объединение БРИКС в 2024 году. Он добавил, что Исламабад рассчитывает на поддержку РФ в данном вопросе.

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