Замглавы МИД РФ обсудил с коллегой из Пакистана борьбу с терроризмом и экстремизмом

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и его пакистанский коллега Сайед Хайдер Шах обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом на встрече в Исламабаде, сообщили в МИД РФ.

Стороны подтвердили готовность укреплять конструктивное антитеррористическое сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках совместной работы в международных организациях, прежде всего, ООН и ШОС.

Они обсудили национальный опыт двух стран в области борьбы с терроризмом и экстремизмом и обменялись оценками актуальных террористических угроз на глобальном и региональном уровнях.

Ранее Владимир Путин освободил от должности посла России в Пакистане Данилу Ганича. Другим указом глава государства назначил на данный пост Альберта Хорева.