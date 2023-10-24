Глава Минобороны Ли Шанфу и член Госсовета КНР Цинь Ган покинули свои посты

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Глава Минобороны Ли Шанфу и член Госсовета КНР Цинь Ган были сняты со своих должностей. Об этом заявило Центральное телевидение Китая.

Такие решения были приняты по результатам шестой сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва, который состоялся в Пекине 20–24 октября.

Ранее сообщалось, что Ли Шанфу якобы отстранили от должности, поскольку он находится под следствием по подозрению в коррупции. По данным The Washington Post, следствие касается деятельности политика в период, когда он был главой отдела военных закупок Минобороны КНР.

15 сентября официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала отвечать на вопросы западных СМИ по поводу информации о пропаже главы Минобороны страны Ли Шанфу. На тот момент на сайте правительства Китая Шанфу числился министром обороны, членом Госсовета КНР, Центрального военного совета КНР и ЦК КПК 20-го созыва.

Парламент КНР же снял Цинь Гана с должности министра иностранных дел 25 июля. На его место был назначен Ван И. Ранее он уже занимал пост главы МИД Китая в 2013–2022 годах.

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