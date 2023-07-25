Главу МИД КНР Цинь Гана отстранили от должности

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Парламент КНР снял Цинь Гана с должности министра иностранных дел. На его место назначили главу Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение четвертой сессии парламента КНР 14-го созыва.

Отмечается, что 11 июля МИД КНР заявил, что Ган по состоянию здоровья не примет участие во встрече глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11–15 июля. Вместо него в Индонезию отправился И. После этого в западных СМИ стали обсуждать тему исчезновения главы китайского министерства.

По информации издания, с того момента министерство иностранных дел КНР не сообщало о состоянии здоровья министра и его местонахождении. При этом журналисты неоднократно задавали соответствующие вопросы на брифингах.

В субботу, 22 июля, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил свой визит в Пекин из-за исчезновения Гана. На тот момент глава китайского ведомства не появлялся на публике на протяжении нескольких недель.

До этого китайская сторона перенесла запланированный визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Он должен был посетить Китай на фоне экономического соперничества ЕС с Пекином.

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