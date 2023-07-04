Пекин перенес запланированный на следующую неделю визит главы дипломатии ЕС

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Китайская сторона перенесла запланированный на следующую неделю визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

"К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что запланированные даты на следующей неделе больше невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", – отметила она.

Боррель должен был посетить Китай на фоне экономического соперничества ЕС с Пекином. Диппредставитель Евросоюза в китайской столице Хорхе Толедо сообщил, что встречу с главой евродипломатии проведут глава МИД КНР Цинь Ган и другие высокопоставленные дипломаты.

Ранее министр иностранных дел Китая рассказал, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. Вместе с этим Ган отметил, что республика привержена построению предсказуемых, стабильных и конструктивных отношений с США.