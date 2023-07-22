Пропажа главы МИД КНР сорвала визит в Пекин его британского коллеги – СМИ

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил свой визит в Пекин из-за исчезновения главы китайского ведомства Цинь Гана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Китая не появлялся на публике на протяжении нескольких недель.

"Почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля", – отметило издание.

Источники агентства подчеркнули, что отсутствие главы МИД КНР оказало влияние на планы Клеверли. По их словам, это стало причиной переноса визита. Еще один источник добавил, что исчезновение Цинь Гана является одним из факторов такого решения.

Агентство указало, что данная ситуация стала примером того, как отсутствие главы МИД КНР отражается на геополитике.

Ранее СМИ сообщили, что китайская сторона перенесла запланированный на следующую неделю визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Диппредставитель Евросоюза в китайской столице Хорхе Толедо сообщил, что встреча с главой евродипломатии была запланирована у главы МИД КНР Цинь Гана и других высокопоставленных дипломатов.

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