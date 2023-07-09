Байден заявил, что не видит со стороны КНР стремления к войне с США

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Джо Байден заявил, что не видит со стороны Китая стремления к войне с США или амбиций по расширению своей территории.

"Я не считаю, что он (председатель КНР Си Цзиньпин. – Прим. ред.) хочет или стремится к войне, конфликту или территориальной экспансии", – сказал Байден в интервью телеканалу CNN.

Он также отметил, что верит в возможность построения рабочих контактов с Китаем, которые в перспективе принесут выгоду обоим государствам. При этом Байден выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить Соединенные Штаты с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы.

Ранее Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути. Однако глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США отметил, что отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. По его словам, это не отвечает коренным интересам народов двух стран, не отвечает чаяниям международного сообщества.

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