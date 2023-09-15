Министра обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министра обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности, поскольку он находится под следствием по подозрению в коррупции, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, следствие касается деятельности политика в период, когда он был главой отдела военных закупок Минобороны КНР.

В июле парламент КНР снял Цинь Гана с должности министра иностранных дел. На его место назначили главу Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

11 июля МИД КНР заявил, что Ган по состоянию здоровья не примет участие во встрече глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11–15 июля. Вместо него в Индонезию отправился И. После этого в западных СМИ стали обсуждать тему исчезновения главы китайского министерства.

Ранее Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании спустя четыре года пребывания на этой должности. Он направил соответствующее заявление премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку.

Новым главой Минобороны Британии был назначен министр энергетической безопасности и климатической нейтральности страны Грант Шаппс.

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