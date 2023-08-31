Глава Минэнерго Великобритании назначен министром обороны страны

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Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс был назначен главой министерства обороны страны. Об этом сообщает канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака.

"Достопочтенный член парламента Грант Шаппс был назначен министром обороны", – указано в аккаунте офиса Сунака в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что до назначения министром энергетики Соединенного Королевства Шаппс находился на посту министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства.

В офисе добавили, что в течение нескольких дней Шаппс также возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьер-министра Лиз Трасс. До этого Шаппс три года занимал пост министра транспорта в правительстве экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

В 2015 году он стал заместителем главы министерства международного развития, позднее ведомство объединилось с британским министерством иностранных дел.

Ранее о назначении Шаппса на пост главы Минобороны Великобритании сообщали СМИ.

Бен Уоллес покинул пост главы оборонного ведомства Великобритании 31 августа, он находился на этой должности четыре года. По его словам, он бы предпочел поработать в баре и отойти от политики и обороны страны.

Уоллеса назначили министром британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Джонсона. Позже стало известно, что Сунак принял отставку Уоллеса.



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