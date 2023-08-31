Бен Уоллес покинул пост главы министерства обороны Великобритании

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Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании спустя четыре года пребывания на этой должности, он направил соответствующее заявление премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку. Об этом сообщает Sky News.

"После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности", – указано в письме экс-министра Минобороны Великобритании.

Уоллес был назначен министром британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По словам мужчины, после того как он покинет свой пост, он хочет продолжить жить вне политики и обороны. Уоллес отметил, что предпочел бы поработать в баре.

Отмечается, что Сунак принял отставку Уоллеса.

В мае этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что планирует покинуть свой пост после окончания срока в октябре. Он отмечал, что не готов оставаться на новый срок, даже если получит подобное предложение.

В начале июня СМИ отмечали, что Сунак хочет убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост нового генерального секретаря НАТО. Британский премьер-министр уже поднимал тему, связанную с назначением Уоллеса с Столтенбергом на полях встречи лидеров стран G7.

При этом на тот момент кандидатуру Уоллеса могли не поддержать Франция и Германия.

28 июня в прессе заявляли, что 31 страна, входящая в состав НАТО, намерена попросить Столтенберга остаться на своем посту до лета 2024 года.

Позже Столтенберг сообщал, что останется на своем посту еще на год, до 1 октября 2024 года. Он занимает пост руководителя НАТО с 2014 года, срок его полномочий продлили четвертый раз.



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