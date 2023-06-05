Британский министр обороны Бен Уоллес претендует на пост нового генсека НАТО – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост нового генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает газета Telegraph.

"Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО", – указано в сообщении.

Отмечается, что Сунак уже поднимал тему о назначении Уоллеса генеральным секретарем Альянса на полях встречи лидеров стран G7, которая прошла в японской Хиросиме.

В газете подчеркивают, что министр обороны Великобритании популярен в США из-за его центральной роли в создании международной коалиции для поддержки Киева. Однако, кандидатуру Уоллеса могут не поддержать Франция и Германия, пишет газета.

К тому же, ряд стран-членов НАТО может поддержать кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая в случае избрания на пост станет первой женщиной во главе Альянса, отмечают авторы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что покинет свой пост после окончания срока в октябре. Он подчеркнул, что не останется на новый срок, даже если получит подобное предложение.

Новым генеральным секретарем НАТО может стать премьер-министр Дании – СМИ