Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует покинуть свой пост после окончания срока в октябре. Он добавил, что не останется на новый срок, даже если получит подобное предложение. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу", – подчеркнул Столтенберг на Демократическом форуме в Копенгагене.

Ранее появилась информация, что первый замгоссекретаря США Венди Шерман может покинуть свой пост этим летом. Уточняется, что официально об этом решении будет объявлено в ближайшие дни. Кто станет преемником Шерман, пока неизвестно.

До этого в отставку ушел вице-премьер Британии Доминик Рааб. Причина этого – результаты расследования жалоб на его агрессивное поведение с подчиненным.

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