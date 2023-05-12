Первый замгоссекретаря США покинет свой пост летом – СМИ

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Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман может покинуть свой пост этим летом. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что официально об этом решении будет объявлено в ближайшие дни. Остается неизвестным, кто станет преемником Шерман на посту первого замгоссекретаря.

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Шерман на должность первого замглавы внешнеполитического ведомства США в апреле 2021 года. В материале издания отмечается, что она стала первой женщиной, которая была назначена на эту должность.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что нанял нового генерального директора социальной сети Twitter. Он уточнил, что новым гендиректором станет женщина, она приступит к работе примерно через шесть недель.

Позже СМИ сообщили, что возможным преемником Маска на посту гендиректора Twitter может стать председатель совета директоров по глобальной рекламе и партнерствам масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино.