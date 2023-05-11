Автор реформы пожарного надзора в РФ подал рапорт об увольнении из МЧС

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Начальник департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев подал рапорт об увольнении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.

Как отмечает издание, заявление об уходе было написано Еникеевым по собственному желанию. Однако один из источников рассказывает, что руководство министерства рекомендовало ему сделать это.

Начальником департамента Еникеев стал еще в 2017 году. Он был автором реформы пожарного надзора в России. Так, в 2021 году в стране в этой сфере был осуществлен переход на "умный контроль", который позволил отказаться от большого количества проверок. Всем объектам присвоили категорию риска, в зависимости от которой и устанавливается периодичность проверочных мероприятий.

Ранее стало известно, что командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц ушел в отпуск с последующим увольнением в запас. В пресс-службе ТОФ уточнили, что адмиралу 6 апреля исполнилось 65 лет.

20 апреля вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Авакянц получил новую должность и возглавит штаб, курирующий работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.