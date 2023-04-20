Командующий ТОФ Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас

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Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

"Адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ", – отметили в сообщении.

В пресс-службе ТОФ уточнили, что адмиралу 6 апреля исполнилось 65 лет.

20 апреля вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Авакянц получил новую должность и возглавит штаб, курирующий работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Отмечается, что адмирал командовал Тихоокеанским флотом с 2012 года, звание адмирала было присвоено ему указом президента в 2014 году.

Кроме того, в СМИ сообщили, что адмирал и командующий Балтийским флотом Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации Виктор Лиина может сменить на посту экс-командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергея Авакянца.

Также на пост Лиины может быть назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, который сейчас выполняет функции заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ.