Адмирал Лиина может сменить Авакянца на посту командующего Тихоокеанским флотом – СМИ

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Адмирал и командующий Балтийским флотом Военно-морского флота (ВМФ) РФ Виктор Лиина может сменить на посту экс-командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергея Авакянца. Об этом ТАСС сообщили два осведомленных источника.

Как пояснил один из собеседников агентства, речи об увольнении Авакянца быть не может. Дело в том, что на днях мужчина отметил 65-летие, в связи с чем у него истек предельный срок нахождения на военной службе.

"В качестве его возможного преемника на посту командующего ТОФ рассматривается адмирал Лиина", – сообщил он.

При этом на пост Лиины, уточнил собеседник агентства, может быть назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, который сейчас выполняет функции заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ.

Авакянц командовал ТОФ с 2012 года, звание адмирала было присвоено ему указом президента в 2014 году. Ранее стало известно, что после ухода с поста он возглавит штаб, курирующий работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Штабы учредят в 12 регионах РФ для подготовки и обучения молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

