Путин освободил от должности первого замглавы МЧС РФ Чуприяна

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным ТАСС, такое решение связано с завершением срока контракта, который продлевался на пять лет в марте 2018 года, когда Чуприяну исполнилось 60 лет. Уточняется, что данный возраст является предельным для службы в Федеральной противопожарной службе.

Ранее о возможной отставке Чуприяна в марте 2023 года сообщали СМИ.

Уточнялось, что о предстоящей отставке он заявил во время селекторного совещания в министерстве. Именно в марте завершается контракт замглавы МЧС, и продлен он не будет.



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