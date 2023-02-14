11:04Политика
Первый заместитель главы МЧС Чуприян уйдет в отставку – СМИ
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян уйдет в отставку в марте 2023 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Собеседник издания уточнил, что о предстоящей отставке Чуприян заявил во время селекторного совещания в министерстве. Отмечается, что именно в марте завершается контракт замглавы МЧС и продлен он не будет.
Основным кандидатом на должность первого заместителя главы МЧС называют советника министра Даниила Мартынова, который в 2000-х годах служил в Центре специального назначения ФСБ, группе "Альфа". В должности советника министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Мартынов работал с 2022 года.
По информации РБК, Мартынов и Чуприян в последние дни посещали Турцию в составе группировки МЧС для ликвидации последствий крупного землетрясения.
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