Песков заявил, что РФ продолжает помогать Сирии после землетрясения

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Российская сторона продолжает помогать Сирии, которая пострадала от сильного землетрясения, при этом она не может давить на суверенное государство по вопросу расширения доступа туда гуманитарной помощи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, Россия не оказывает давления на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", – цитирует его ТАСС.

Сильное землетрясение почувствовали на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Жители государств ощутили подземные толчки магнитудой 7,8 около 04:20 по московскому времени.

Согласно данным директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричарда Бреннана, стихия унесла в Сирии порядка 8,5 тысячи жизней. По его словам, эти цифры не являются окончательными, и не исключено, что дальше они будут только расти.

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