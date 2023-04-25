Экс-замминистра культуры РФ Манилова займет пост гендиректора Русского музея

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова приняла решение покинуть пост в связи с переходом на должность генерального директора Русского музея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкульт РФ.

Манилова была освобождена от должности по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея", – пояснили в министерстве.

На посту замминистра культуры РФ Манилову сменит глава федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная концертная компания "Содружество" Андрей Малышев.

Малышев возглавлял организацию с 2007 по 2015 год, а затем с 2018 года и по настоящее время. С 2015 года он был главой департамента государственной поддержки искусства и народного творчества в Минкультуры.

До этого стало известно, что пост гендиректора Русского музея покинет Владимир Гусев. Он возглавлял учреждение около 30 лет. Гусев, работающий в музее с 1978 года, станет его президентом.

Позже СМИ сообщили, что должность займет Манилова. Однако еще месяц назад информацию о ее назначении в Минкультуры РФ не подтвердили.

