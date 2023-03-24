В Минкультуры не подтвердили переход Маниловой в Русский музей

Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

Министерство культуры России не подтвердило переход замглавы ведомства Аллы Маниловой в Русский музей. Об этом сообщает ТАСС.

До этого в СМИ появилась информация о возможном назначении Маниловой на пост гендиректора Русского музея.

"Не подтверждаем", – ответили в министерстве на вопрос о возможном переходе Маниловой.

В феврале стало известно, что пост гендиректора Русского музея покинет Владимир Гусев. Он возглавлял учреждение около 30 лет. Гусев, работающий в музее с 1978 года, станет его президентом.

Временно исполняющей обязанности гендиректора учреждения назначили заместителя по развитию, просветительской и образовательной деятельности музея Анну Цветкову.



Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!