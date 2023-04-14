Владимир Правдивый покинет пост гендиректора компании "Авито"

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Генеральный директор платформы "Авито" Владимир Правдивый покинет свой пост 29 апреля. Он планирует посвятить свободное время семье и здоровью. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что руководство компанией, куда входят все топ-менеджеры и управляющие директора вертикалей, возьмут правление на себя.

"Я руковожу "Авито" более 9 лет – целая жизнь по эмоциям, вызовам и достижениям – рост в 30 раз по выручке и выход на позицию № 1 в мире ... Сейчас я должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье", – сказал Правдивый.

В пресс-службе добавили, что после окончания финансового периода в марте 2023 года Правдивый принял решение о завершении карьеры.

Основатель Kismet Capital Group, акционер "Авито" Иван Таврин отметил, что эта новость стала для него неожиданной. Он подчеркнул, что компания находится на высоком уровне благодаря Правдивому и команде, которую он смог собрать.

"То, что он принял решение уйти не во время шторма, а когда компания твердо стоит на ногах, вызывает у меня уважение", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Инна Шалыто покинула должность генерального директора "Роскино", а временно исполняющей обязанности главы организации стала Екатерина Наумова.



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