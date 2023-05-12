СМИ назвали имя нового вероятного гендиректора Twitter

Фото: depositphotos/dolphfynlow

Пост генерального директора соцсети Twitter может занять председатель совета директоров по глобальной рекламе и партнерствам масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Уточняется, что переговоры о назначении Яккарино на должность гендиректора все еще продолжаются.

Издание отмечает, что Линда Яккарино проработала в NBCUniversal более десяти лет. В частности, она сыграла ключевую роль в запуске потокового сервиса Peacock.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что нанял нового генерального директора социальной сети Twitter. Он не стал уточнять подробности о своем преемнике, ограничившись лишь тем, что это будет женщина.

По словам предпринимателя, новый гендиректор вступит в должность примерно через шесть недель.

Илон Маск назначил собаку Флоки на пост генерального директора Twitter