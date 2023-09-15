15 сентября, 11:45Политика
В МИД Китая отказались комментировать слухи об исчезновении министра обороны
Фото: 123RF/larichev89
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала отвечать на вопросы западных СМИ по поводу информации о пропаже главы Минобороны страны Ли Шанфу. Об этом сообщает ТАСС.
"Мне неизвестно о ситуации, которую вы упоминали", – заявила она, отвечая на просьбу журналиста высказаться по поводу отсутствия Шанфу на встрече с представителями Вьетнама.
Пока на сайте правительства Китая сказано, что Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, Центрального военного совета КНР и ЦК КПК 20-го созыва.
Ранее сообщалось, что Ли Шанфу якобы отстранили от должности, поскольку он находится под следствием по подозрению в коррупции. По данным The Washington Post, следствие касается деятельности политика в период, когда он был главой отдела военных закупок Минобороны КНР.
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