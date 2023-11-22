Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году

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Пакистан подал заявку на вступление в объединение БРИКС в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нового посла Пакистана в РФ Мухаммада Халида Джамали.

Он добавил, что Исламабад контактирует со странами – членами БРИКС для оказания поддержки членству Пакистана, а также рассчитывает на содействие российской стороны в этом вопросе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Карлос Рон сообщил, что страна надеется стать членом БРИКС в рамках второй волны расширения.

До этого СМИ сообщали, что расширение БРИКС и предполагаемая дедолларизация мировой экономики могут стать причиной серьезных последствий для американской стороны.

Шесть новых стран присоединятся к БРИКС в 2024 году