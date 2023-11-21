РФ хотела бы понять позицию Аргентины по вступлению в БРИКС после выборов – Рябков

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Россия хотела бы понять позицию Аргентины по вступлению в БРИКС после выборов, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, пока ясности в этом нет.

"Дождемся сигналов из Буэнос-Айреса. Почему мы должны говорить о какой-то замене? Для начала просто надо понять, какова позиция новой администрации Буэнос-Айреса", – сказал Рябков, отвечая на вопрос, встанет ли вопрос о замене Аргентины в качестве нового члена БРИКС в случае ее отказа присоединиться к объединению.

О победе Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине стало известно в ночь на 20 ноября. Крайне правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступает против вступления Аргентины в БРИКС.

Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также ранее новый президент республики назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.

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