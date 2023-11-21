Путин пообещал инициировать контакты в БРИКС по палестино-израильскому урегулированию

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин сообщил, что российская сторона во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует инициировать контакты по палестино-израильскому урегулированию. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе внеочередного саммита БРИКС, который состоялся по видеосвязи и был посвящен обстановке в Газе, президент РФ отметил, что Москва считает крайне полезным обсуждение в рамках организации дальнейшего развития противостояния на Ближнем Востоке.

"Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты в том числе по видеосвязи по данной проблематике", – заявил Путин.

Во время саммита российский лидер также сообщил, что события в секторе Газа, а именно смерть людей и массовые изгнания народа, представляют собой гуманитарную катастрофу. Президент РФ подчеркнул, что это вызывает глубочайшую озабоченность.

Вместе с тем Путин обвинил американскую сторону в подрыве посреднических усилий, которые были направлены на прекращение огня и мирное разрешение ситуации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств