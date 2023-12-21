Порядка 10 стран принимают российские карты "Мир"

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Российская платежная система "Мир" в настоящее время работает на территории 10 государств. Об этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал в ходе заседания совета по нацпроектам.

"Важным элементом расчетной инфраструктуры является обеспечение приема за рубежом платежных карт системы "Мир", – цитирует его ТАСС.

По словам Белоусова, российская сторона проводит переговоры с еще некоторыми странами по этому вопросу.

В начале декабря стало известно, что платежная система "Мир" запустила прием своих карт в POS-терминалах на Кубе. Как уточнили в пресс-службе НСПК, в первую очередь сеть приема заработает в наиболее популярных туристических местах, в частности на Варадеро и в Гаване.

В конце ноября ряд магазинов и отелей на Кубе начали прием оплаты товаров и услуг картами платежной системы "Мир".

До этого несколько банков Гаваны также разрешили оплату такой картой. В СМИ писали, что на табло местных банкоматов стала отображаться эмблема платежной системы.

На Кубе банки начали принимать карты "Мир"