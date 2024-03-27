Проблемы с оплатой нефти из России появились у трех стран – СМИ

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В течение последних нескольких недель некоторые банки Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции ужесточили требования в отношении соблюдения санкций. Как пишет агентство Reuters, это привело к проблемам, связанным с задержками и отказами в денежных переводах в Россию за поставки нефти.

Уточняется, что банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank ОАЭ заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. В то же время эмиратский Mashreq bank, турецкий Ziraat и Vakifbank и китайские ICBC и Bank of China банки сообщают об обработке платежей в течение "недель или месяцев". Представители финансовых организаций не стали комментировать данную информацию.

По словам одного из источников Reuters, проблемы появились даже у транзакций с американской валютой, иногда на выполнение прямой транзакции юань – рубль уходят недели.

Опасаясь вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов, кредитные учреждения просят клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка SDN, содержащее десятки тысяч компаний, организаций и частных лиц со всего мира, которые были названы "представляющими угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике" Вашингтона, не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа.

Так, в конце февраля в логистических компаниях STS Logistics, "ПЭК: Global", Nawinia, Prime Shipping Agency LLC сообщили о проблемах с платежами в Турции и Китае. Глава компании "Первая группа" Алексей Порошин также прокомментировал ситуацию, сказав 21 марта, что несколько банков из Китая отказались принимать платежи из РФ.

На сегодняшний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал существование этой проблемы, но отметил наличие необходимого потенциала для преодоления затруднений в торгово-экономических отношениях с Китаем.

Добавляется, что правительство России считает санкции Запада нелегитимными и требует их отмены.

Так, под санкции США подпали Тимур Буканов и Игорь Кайгородов, а также 15 базирующихся в РФ компаний и три иностранные организации из ОАЭ, Кипра и Эстонии. Включенным в этот список заморозят активы в США и запретят американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.