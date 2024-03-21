Несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из РФ

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Сразу несколько банков Китая стали возвращать клиентам поступающие из России платежи в юанях. Об этом сообщает газета "Известия".

Китайскую валюту, поступающую из России, перестали принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo. Ограничения на платежи также ввел ряд других банков, таких как DBS Bank, Great Wall West China Bank и China Zheshang Bank.

Генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин рассказал, что проблема стала актуальна в последние два месяца. По его словам, новые ограничения вызваны опасениями из-за введения вторичных санкций со стороны США.

Эксперты отмечают, что многие банки Китая, в том числе крупный Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и юанях. Кроме того, порядка 80% российских предприятий, регулярно работающих с КНР, открыли филиалы в дружественных странах, которые не подпадают под санкции.

Ранее агентство Bloomberg написало, что китайские банки начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. В статье говорилось, что пересмотром российского бизнеса занялись как минимум две финансовые организации, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках.