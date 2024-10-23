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Британия пользуется темой, связанной с "защитой зернового коридора", для того, чтобы поставлять Украине через Черное море оружие. На это указало российское посольство в Лондоне, передает ТАСС.

По информации ведомства, все обвинения Великобритании, согласно которым атаки РФ по украинским портам и кораблям якобы приводят к задержкам поставок продовольствия жителям Палестины и зерна странам Глобального Юга, на самом деле являются саморазоблачением.

"Раскручивание данной темы, по существу, подтверждает вовлеченность западных стран в поставки вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам", – отметили в посольстве, добавив, что это косвенно признает сама Британия, которая ознакомилась с материалами Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что объявление об очередном выделении Лондоном средств для Украины на поставки новых морских дронов и радаров лишь подтверждает их предназначение, которое направлено на то, чтобы прикрывать передачу украинской стороне оружия морским путем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Киев при содействии Запада планирует совершить серию провокаций с применением токсичных химикатов в зоне проведения СВО. По ее словам, ВСУ продолжают применять химикаты против ВС РФ и мирного населения. В их число входит хлор, аммиак, аммиачная селитра, серная кислота и хлорпикрин.

