В квартиры по программе реновации в Кузьминках переедут 116 семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столичного района Кузьминки переедут в дома по программе реновации. Ключи от новых квартир получат 116 семей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи заселятся в новостройки, расположенные по адресам улица Шумилова, дома 24 и 26/6. "Всего в районе Кузьминки подлежат расселению 287 домов. Это пяти- и девятиэтажные дома, в которых проживают более 64 тысяч человек из 24 тысяч семей. Все новоселы сохранят свой привычный район проживания", – заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В ЮВАО в программу реновации включили 818 домов из десяти районов. К ним относятся Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики, а также Южнопортовый.

Планируется, что свое жилье в Юго-Восточном округе получат 60 тысяч семей. Программа реновации утверждена в августе 2017 года, в нее включено 5174 дома.

Ранее говорилось, что дом на 131 квартиру строят по программе реновации в Лианозове. В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций 10 этажа.