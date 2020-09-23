Дом по программе реновации на 165 квартир достраивают в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Головинском районе в 2020 году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Новостройка расположена по адресу Смольная улица, владение 21а. "В настоящее время строители завершили монтаж монолитных конструкций и прокладку инженерных сетей, ведется черновая отделка квартир", – заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Постройка ведется по индивидуальному проекту. Дом представляет собой двухсекционное монолитное здание переменной этажности. Планируется, что фасад на уровне первого этажа и цоколя отделают облицовочным кирпичом, а балконы застеклят.

В этом доме будет 165 квартир: 35 однокомнатных, 112 двухкомнатных, а также 18 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 9257,4 квадратного метра.

Новоселы смогут пользоваться двумя лифтами грузоподъемностью 1000 и 630 килограммов. Дом оборудуют системами охраны входа в здание и оповещения. На первом этаже появятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Придомовую территорию благоустроят, там появятся детская игровая и спортивная площадки, а также зона отдыха. "Для жителей района создадут качественную и социально ориентированную городскую среду", – отметил Загрутдинов.

По его словам, в Головинском районе определено 16 стартовых площадок для строительства жилья.

Ранее говорилось, что в квартиры по программе реновации в Кузьминках переедут 116 семей. В ЮВАО в программу реновации включили 818 домов из десяти районов.