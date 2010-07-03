Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:23

Более 400 москвичей намерены докупить жилье по программе реновации

город недвижимость реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

404 обращения о приобретении дополнительной жилплощади поступило с момента старта программы реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

При покупке нового жилья используются как собственные, так и заемные средства. Всем участникам программы реновации гарантируется 10% скидка. В настоящее время уже подписано 363 договора.

Общая площадь докупаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров.

С начала года в Единый контактный центр Стройкомплекса поступило более 4 тысяч звонков о порядке и условиях приобретения дополнительной площади по программе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что ряд квартир в домах, построенных по программе реновации жилого фонда, адаптированы для нужд людей с инвалидностью.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. Она позволит более чем миллиону москвичей получить новое комфортное жилье. Запланировано расселение 5 173 домов, подобрана 351 стартовая площадка.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика