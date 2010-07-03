Более 400 москвичей намерены докупить жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

404 обращения о приобретении дополнительной жилплощади поступило с момента старта программы реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

При покупке нового жилья используются как собственные, так и заемные средства. Всем участникам программы реновации гарантируется 10% скидка. В настоящее время уже подписано 363 договора.

Общая площадь докупаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров.

С начала года в Единый контактный центр Стройкомплекса поступило более 4 тысяч звонков о порядке и условиях приобретения дополнительной площади по программе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что ряд квартир в домах, построенных по программе реновации жилого фонда, адаптированы для нужд людей с инвалидностью.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. Она позволит более чем миллиону москвичей получить новое комфортное жилье. Запланировано расселение 5 173 домов, подобрана 351 стартовая площадка.