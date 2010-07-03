Жилой дом по программе реновации в районе Нагорный достроят в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Началось строительство жилого дома на 483 квартиры по программе реновации в районе Нагорный. Дом появится по адресу: Варшавское шоссе, владение 100, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Руководитель департамента Андрей Бочкарев отметил, что завершить строительные работы планируют в 2022 году.

"В настоящее время на объекте идут подготовительные работы: уже выполнено ограждение стройплощадки, началось устройство бытового городка и временных дорог", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Отмечается, что строить дом будут по индивидуальному проекту. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой керамогранитом. Будут установлены короба под кондиционеры. В доме расположат 483 квартиры. Также в доме будут три квартиры для маломобильных жителей.

В вестибюле предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря. Территорию около дома озеленят.

По словам Бочкарева, всего в Южном округе в программу реновации вошли 378 жилых домов.

"Для начала переселения в районе подобраны четыре стартовые площадки, активно продолжается работа по подбору новых", – сказал Бочкарев.

Кроме того, дом по программе реновации на улице Коминтерна в Бабушкинском районе столицы, в котором созданы условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями, готовится к передаче под заселение. По словам руководителя департамента Сергея Левкина, здание сдано в эксплуатацию.

По его словам, благодаря проектировке с учетом потребностей людей, ограниченных в движении, в доме появилась двухкомнатная квартира площадью 87,4 квадратного метра с расширенным дверным проемом и коридором, а также со специальным санитарным блоком.

А на севере столицы заканчивается строительство надземной части жилого дома на 144 квартиры по программе реновации. Здание, расположенное в Войковском районе, будет сдано в эксплуатацию в 2021 году.

Дом представляет собой монолитное односекционное здание, возводимое по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в коричневой и белой гамме, облицуют плитами с отделкой из искусственного камня. На них установят короба для кондиционеров, лоджии будут застекленными.

Ранее сообщалось о расселении дома № 60 улице Лобачевского. Жители переедут в новостройки (дома 54, 56 и 58) на проспекте Вернадского.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

