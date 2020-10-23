Три микрорайона Южного Тушина обновят по программе реновации

17:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Жителям 8-го, 9-го и 11-го микрорайонов Южного Тушина предложили принять участие в обсуждении благоустройства района. Оставить предложения можно в проекте "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В 8-м микрорайоне в программу реновации вошли дома, построенные с 1958 по 1967 год. На их месте появятся новостройки с благоустроенными территориями, детскими и спортивными площадками во дворах.
На Аэродромной улице построят дополнительный детский сад на 150 мест. Также в планах возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.
Улицу Фабрициуса реконструируют. Вдоль проезжей части сделают заездные карманы для автобусов, отремонтируют тротуары. Предусмотрены велодорожки и велопарковки.
В 9-м и 11-м микрорайонах, помимо новых домов, появятся два детских сада на 150 мест каждый и поликлиника на 320 посещений за смену. Реконструируют три дома, имеющих историческую ценность.
Также появятся новые прогулочные пешеходные зоны, проложат сеть велодорожек с пунктами велопроката. Будет реконструирована Нелидовская улица. В планах строительство делового центра.
Детский сад и две школы планируют построить в Рязанском районе столицы по программе реновации. По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, жители района смогут пользоваться качественной и социально ориентированной городской средой.
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