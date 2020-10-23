Более 680 семей заключили договоры на жилье по программе реновации в СВАО

10:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В СВАО с начала года 682 семьи заключили договоры на получение равнозначных квартир с департаментом городского имущества. 98 семей заканчивают оформление документов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 2018 года на северо-востоке столицы по программе реновации полностью расселено четыре дома в Бабушкинском районе. Новые квартиры получили 690 жителей из 276 семей.
В программу реновации в этом округе вошло 499 домов. На стадии возведения и проектирования находятся 28 объектов.
До конца года запланирован ввод новостроек в Бутырском районе (микрорайон 78, корпус 66), в проезде Дежнева (владение 8) и на Октябрьской улице (владение 105). В них переедут 268 семей.
Жилой дом по программе реновации начали возводить в Бабушкинском районе. Строение будет рассчитано на 228 квартир.
В доме будет 11 этажей, строить его начнут по индивидуальному проекту. 11 квартир адаптируют для маломобильных граждан.
Ранее сообщалось, что на севере столицы подготовят к вводу в эксплуатацию девять домов по программе реновации. Новостройки располагаются в районах Войковском, Головинском, Дмитровском, Западное Дегунино и Тимирязевском.
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