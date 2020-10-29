Жилой дом по программе реновации в Бабушкинском районе планируется ввести в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жилой дом на 540 квартир в Бабушкинском районе планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Дом для расселения в рамках программы реновации строится на Осташковской улице, владении 9/2. Сейчас там идет разработка котлована, ограждение стен под фундамент и армирование вертикальных конструкций подземного паркинга.

Глава ведомства Рафик Загрутдинов рассказал, что жилой дом переменной этажности будет состоять из двух корпусов, в каждом из которых будет по три секции.

Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства. Фасады зданий облицуют крупноформатным керамогранитом, на них установят корзины под кондиционеры.

В доме будет 166 однокомнатных квартир, 238 – двухкомнатных, 132 – трехкомнатных и 4 – четырехкомнатных. Общая площадь квартир составит более 31,8 тысячи квадратных метров.

Шесть квартир предусмотрены для маломобильных людей. Там проектируют более широкие коридоры и дверные проемы. Также в этих квартирах установят специальную сантехнику.

Первые этажи сделают нежилыми. Там разместятся аптеки, магазины, кафе, сервисные службы. В каждой секции установят два лифта, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена. Появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о старте практической реализации программы реновации в Капотне. Данное решение принято по итогам заседания президиума городского правительства. В соответствии с ним будет снесено нежилое здание по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21.

